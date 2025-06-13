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В приюте Ростовской области при неизвестных обстоятельствах скончалась девочка

В приюте Ростовской области при неизвестных обстоятельствах скончалась девочка
В приюте Морозовска Ростовской области при неизвестных обстоятельствах скончалась 15-летняя девочка. ЧП случилось 4 июня.

По информации портала Donday, погибшая была старшей в многодетной семье. Считалось, что семья ведет маргинальный образ жизни. Родители девочки часто злоупотребляли алкоголем, и дети оставались без присмотра.

Девочка оказалась в приюте после того, как ее мать впала в кому. В приюте школьница скончалась при загадочных обстоятельствах.
Фото: Donday.
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