В приюте Ростовской области при неизвестных обстоятельствах скончалась девочка
В приюте Морозовска Ростовской области при неизвестных обстоятельствах скончалась 15-летняя девочка. ЧП случилось 4 июня.
По информации портала Donday, погибшая была старшей в многодетной семье. Считалось, что семья ведет маргинальный образ жизни. Родители девочки часто злоупотребляли алкоголем, и дети оставались без присмотра.
Девочка оказалась в приюте после того, как ее мать впала в кому. В приюте школьница скончалась при загадочных обстоятельствах.