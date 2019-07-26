В Ростове школьница скончалась при загадочных обстоятельствах



Ученица девятого класса одной из ростовских школ умерла при загадочных обстоятельствах. Трагедия произошла 29 июля. О смерти девочки сообщили её одноклассники.



Тело 16-летнего подростка обнаружили в комнате её родители. Девочка долго не выходила из комнаты, родные пошли будить её. Но школьница не подавала признаков жизни. Она уже была мертва, сообщает DonDay.ru.



По предварительным данным, смерть девятиклассницы наступила в результате остановки сердца. Однако юная ростовчанка никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем, в школе она занималась лёгкой атлетикой.