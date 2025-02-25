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В поселке в Ростовской области произошел крупный пожар в магазине одежды

В поселке в Ростовской области произошел крупный пожар в магазине одежды
В поселке Зимовники в Ростовской области произошел крупный пожар. Кадрами с места происшествия поделились местные жители в соцсетях 25 февраля.

Пламенем охватило центральный магазин одежды в переулке Игнатовском, 10Б. Столб густого дыма был виден из разных концов поселка. Также местные жители сообщают, что из соседней школы, которая находится рядом с горящим магазином, эвакуировали детей.

К приезду пожарных пламя распространилось на 300 квадратных метров. Огонь тушили 8 человек на двух автоцистернах. В 14:15 возгорание удалось ликвидировать. К счастью, пострадавших нет. Причина пожара пока не установлена.
Фото: соцсети
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