В поселке в Ростовской области произошел крупный пожар в магазине одежды

Фото: соцсети

В поселке Зимовники в Ростовской области произошел крупный пожар. Кадрами с места происшествия поделились местные жители в соцсетях 25 февраля.Пламенем охватило центральный магазин одежды в переулке Игнатовском, 10Б. Столб густого дыма был виден из разных концов поселка. Также местные жители сообщают, что из соседней школы, которая находится рядом с горящим магазином, эвакуировали детей.К приезду пожарных пламя распространилось на 300 квадратных метров. Огонь тушили 8 человек на двух автоцистернах. В 14:15 возгорание удалось ликвидировать. К счастью, пострадавших нет. Причина пожара пока не установлена.