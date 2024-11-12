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В Таганроге произошел крупный пожар в частном секторе

В Таганроге произошел крупный пожар в частном секторе

В Ростовской области в Таганроге произошел крупный пожар. Кадрами происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.

Пламя вспыхнуло в переулке Красном, 19/21 примерно в 23:30. Жители приморского города почувствовали запах гари. Выглянув в окно, люди увидели яркое пламя и столб дыма. Оказывается, загорелись гараж и хозпостройка. Местные жители рассказали, что пламя было видно даже из соседних районов.

На место происшествия прибыли 11 спасателей и две машины МЧС. Пожарные оперативно потушили огонь на 40 квадратных метрах.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в данном происшествии никто не пострадал.
Фото: соцесети
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