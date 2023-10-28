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В поселке под Ростовом бывший заключенный забил до смерти собутыльника

В поселке под Ростовом бывший заключенный забил до смерти собутыльника
В поселке под Ростовом экс-заключенный расправился с собутыльником. О трагедии СУ СКР по Ростовской области рассказало 28 октября.

Между 31-летним мужчиной и его товарищем возникла ссора во время пьянки. В пылу злости подонок избил до смерти своего знакомого. Остановился только в тот момент, когда 37-летний приятель уже не подавал признаков жизни.

Подозреваемого задержали. Он признал вину. А еще оказалось, что он раньше был судим, только тогда избиение до смерти не довело. В этот раз срок будет намного больше.
Фото: Ростов ру.
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