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В Батайске 38-летний мужчина до смерти забил своего собутыльника

В Батайске 38-летний мужчина до смерти забил своего собутыльника
В Батайске 38-летний мужчина до смерти забил своего собутыльника. Происшествие случилось 29 мая в одном из частных домов города.

Двое местных жителей решили выпить. Собравшись у одного из них дома, они достали спиртное. В ходе пьянки между приятелями завязалась дискуссия. В ходе обсуждения мужчины стали ругаться, и в ход пошли кулаки.

В пылу злости хозяин начал избивать 54-летнего собутыльника руками. Когда потерпевший упал на пол, в ход пошли и ноги. Батайчанин остановился, когда его приятель перестал подавать признаки жизни. На место приехала скорая, однако спасти мужчину не удалось - он скончался.

- В настоящее время подозреваемый задержан, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности".

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Если вина задержанного будет доказана, мужчине грозит срок до 8 лет.

Фото: orel.sansara-rehab.ru

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