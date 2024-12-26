В поселке Койсуг сотрудник полиции задержали мужчину, который напугал детей

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В Батайске в поселке Койсуг сотрудники полиции задержали мужчину, который напугал детей агрессивным поведением. Инцидент 24 декабря.Вечером мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, гулял по улицам. На глазах у местных детей он начал вести себя агрессивно, это напугало ребят и еще больше напугало родителей, которые вызвали полицию.Как рассказали в ГУ МВД по Ростовской области, мужчину доставили в полицейский участок. В отношении него был оформлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».