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В поселке Койсуг сотрудник полиции задержали мужчину, который напугал детей

В поселке Койсуг сотрудник полиции задержали мужчину, который напугал детей
В Батайске в поселке Койсуг сотрудники полиции задержали мужчину, который напугал детей агрессивным поведением. Инцидент 24 декабря.

Вечером мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, гулял по улицам. На глазах у местных детей он начал вести себя агрессивно, это напугало ребят и еще больше напугало родителей, которые вызвали полицию.

Как рассказали в ГУ МВД по Ростовской области, мужчину доставили в полицейский участок. В отношении него был оформлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».
Фото: Дондей
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