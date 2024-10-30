Мужчину, разгромившего авто мини-лопатой в Ростовской области, задержали полицейские

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В Ростовской области полицейские задержали мужчину, который устроил дебош, разгромив автомобиль мини-лопатой. Сейчас он находится под стражей и будет отбывать административное наказание.Инцидент произошёл в ночь на 30 октября в посёлке Вехнетемерницком, на улице Венеры. Очевидцы сняли на видео, как злоумышленник разбивает стёкла, ломает двери и бьёт ручным инструментом по капоту красного автомобиля. Горожане вызвали полицию.Буйного мужчину задержали. Как выяснили полицейские, таким образом он хотел отомстить своей девушке. Причиной конфликта стал бытовой спор. Кроме того, в ходе конфликта мужчина причинил травмы своей девушке.- В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», - добавили в региональном ГУ МВД.Потерпевшая намерена потребовать от мужчины возмещения как материального, так и морального ущерба.