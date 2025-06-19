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В Шахтах полыхает пункт приема металла

В Шахтах полыхает пункт приема металла

В городе Шахты Ростовской области произошло возгорание на территории пункта сбора металла. Очевидцы запечатлели размах пожара на видео и фото, после чего поделились материалами в социальных сетях.

Сегодня, 19 июня, в районе пересечения улиц Шишкина и Панфилова загорелось здание, где принимают металлолом. Густой черный дым, поднимающийся в воздух, заметен из разных частей города.

По свидетельствам горожан, в Шахтах отчетливо чувствуется запах гари. Официальные источники пока не давали никаких комментариев по поводу случившегося.
Фото: Соцсети
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