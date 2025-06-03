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После двух громких взрывов в Ростовской области загорелось поле

После двух громких взрывов в Ростовской области загорелось поле

В Ростовской области после ряда отчетливых хлопков вспыхнул пожар на сельскохозяйственном поле. Очевидцы инцидента поделились видеозаписями с места происшествия.

Днем 3 июня жители станицы Маркинской сообщили о двух сильных хлопках, похожих на взрывы. Эту же серию звуков слышали в окрестностях Паршикова и Александровки.

Практически сразу после этих настораживающих звуков местные жители увидели поднимающийся в небо густой серый столб дыма. Оказалось, что дым исходит от горящего поля, принадлежащего одному из местных фермеров.

На видео, снятых свидетелями, видно задымленное поле и людей, направляющихся к центру задымления. Причины случившегося пока не установлены. Информация в настоящий момент уточняется.
Фото: скрин
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