После двух громких взрывов в Ростовской области загорелось поле

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В Ростовской области после ряда отчетливых хлопков вспыхнул пожар на сельскохозяйственном поле. Очевидцы инцидента поделились видеозаписями с места происшествия.Днем 3 июня жители станицы Маркинской сообщили о двух сильных хлопках, похожих на взрывы. Эту же серию звуков слышали в окрестностях Паршикова и Александровки.Практически сразу после этих настораживающих звуков местные жители увидели поднимающийся в небо густой серый столб дыма. Оказалось, что дым исходит от горящего поля, принадлежащего одному из местных фермеров.На видео, снятых свидетелями, видно задымленное поле и людей, направляющихся к центру задымления. Причины случившегося пока не установлены. Информация в настоящий момент уточняется.