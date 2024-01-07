Из-за пожара из ростовском цирке эвакуировали 25 человек

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

На проспекте Буденновском, 45 в Ростове загорелось здание цирка.Возгорание началось 7 января около 17:00 в гримерной. Огонь охватил 5 квадратных метра. На место происшествия вызвали пожарных. Для того, чтобы потушить огонь прибыло 47 огнеборцев на 14 единицах спецтехники. Пожар ликвидировали примерно через 20 минут.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что из здания цирка были эвакуированы 25 посетителей и 12 человек из числа персонала.К счастью, в пожаре никто не пострадал.