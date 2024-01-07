Из-за пожара из ростовском цирке эвакуировали 25 человек
На проспекте Буденновском, 45 в Ростове загорелось здание цирка.
Возгорание началось 7 января около 17:00 в гримерной. Огонь охватил 5 квадратных метра. На место происшествия вызвали пожарных. Для того, чтобы потушить огонь прибыло 47 огнеборцев на 14 единицах спецтехники. Пожар ликвидировали примерно через 20 минут.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что из здания цирка были эвакуированы 25 посетителей и 12 человек из числа персонала.
К счастью, в пожаре никто не пострадал.