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Из-за пожара из ростовском цирке эвакуировали 25 человек

Из-за пожара из ростовском цирке эвакуировали 25 человек
На проспекте Буденновском, 45 в Ростове загорелось здание цирка.

Возгорание началось 7 января около 17:00 в гримерной. Огонь охватил 5 квадратных метра. На место происшествия вызвали пожарных. Для того, чтобы потушить огонь прибыло 47 огнеборцев на 14 единицах спецтехники. Пожар ликвидировали примерно через 20 минут.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что из здания цирка были эвакуированы 25 посетителей и 12 человек из числа персонала.

К счастью, в пожаре никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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