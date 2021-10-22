В Новошахтинске ВАЗ врезался в иномарку

В Новошахтинске водитель отечественного авто врезался в иномарку. ДТП случилось 24 октября около 12:00.Как сообщают очевидцы происшествия, водитель автомобиля марки ВАЗ-2108 был в нетрезвом состоянии, однако подтверждающей информации в УГИБДД по Ростовской области нет. Мужчина выехал на встречку и на скорости врезался в иномарку «Инфинити», в которой ехала семейная пара.К счастью, супруги отделались синяками и ссадинами. Госпитализация им не понадобилась.