- Работают три самосвала по 40 тонн каждый, погрузчик и гусеничный бульдозер, - сообщает Антонина Пшеничная.

Фото: Антонина Пшеничная

В Новошахтинске огонь охватил мусорный полигон. Возгорание произошло 19 декабря.Вечером этого дня пламя охватило свалку на улице Западная. К моменту прибытия пожарных огонь успел охватить 50 квадратных метров территории.На следующий день утром региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная проинформировала, что открытое горение мусора удалось потушить. В настоящий момент на месте специалисты ликвидируют очаги тления. Для этого спасатели используют метод пересыпки грунта.Причина возгорания выясняется.