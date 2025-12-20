В Новошахтинске огонь охватил мусорный полигон
В Новошахтинске огонь охватил мусорный полигон. Возгорание произошло 19 декабря.
Вечером этого дня пламя охватило свалку на улице Западная. К моменту прибытия пожарных огонь успел охватить 50 квадратных метров территории.
На следующий день утром региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная проинформировала, что открытое горение мусора удалось потушить. В настоящий момент на месте специалисты ликвидируют очаги тления. Для этого спасатели используют метод пересыпки грунта.
Причина возгорания выясняется.