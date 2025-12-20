Новости
В Новошахтинске огонь охватил мусорный полигон

В Новошахтинске огонь охватил мусорный полигон. Возгорание произошло 19 декабря.

Вечером этого дня пламя охватило свалку на улице Западная. К моменту прибытия пожарных огонь успел охватить 50 квадратных метров территории.

На следующий день утром региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная проинформировала, что открытое горение мусора удалось потушить. В настоящий момент на месте специалисты ликвидируют очаги тления. Для этого спасатели используют метод пересыпки грунта.

- Работают три самосвала по 40 тонн каждый, погрузчик и гусеничный бульдозер, - сообщает Антонина Пшеничная.


Причина возгорания выясняется.
Фото: Антонина Пшеничная
