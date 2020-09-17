В Волгодонске на площади почти 5 000 квадратов горит мусорный полигон

В Волгодонске вспыхнул пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Возгорание на территории предприятия ООО «Экострой-Дон» произошло утром 19 сентября.По данным администрации города, возгорание охватило почти пять тысяч квадратных метров, открытое горение мусора продолжается на 650 квадратах. На месте происшествия работает 17-я пожарная часть Управления ГОЧС Волгодонска.Известно, что сначала вспыхнули листья и ветки, но из-за сильного ветра огонь перекинулся на мусор.Полностью потушат пожар в течение недели, населенным пунктам ничего не грозит.