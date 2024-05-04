В Новочеркасске загорелась веранда частного дома
В Новочеркасске произошел пожар в жилом доме. Происшествие случилось вечером 3 мая на улице Баклановской.
Примерно в 18:00 в доме № 76 загорелась веранда. Жильцы увидели языки пламени и вызвали на место происшествия специалистов МЧС. Прибыли 14 спасателей на трех единицах спецтехники. Из здания эвакуировали восемь местных жителей. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Огонь распространился на восемь квадратов.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в происшествии никто не пострадал.