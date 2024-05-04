В Новочеркасске загорелась веранда частного дома

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Новочеркасске произошел пожар в жилом доме. Происшествие случилось вечером 3 мая на улице Баклановской.Примерно в 18:00 в доме № 76 загорелась веранда. Жильцы увидели языки пламени и вызвали на место происшествия специалистов МЧС. Прибыли 14 спасателей на трех единицах спецтехники. Из здания эвакуировали восемь местных жителей. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Огонь распространился на восемь квадратов.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в происшествии никто не пострадал.