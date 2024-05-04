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В Новочеркасске загорелась веранда частного дома

В Новочеркасске загорелась веранда частного дома
В Новочеркасске произошел пожар в жилом доме. Происшествие случилось вечером 3 мая на улице Баклановской.

Примерно в 18:00 в доме № 76 загорелась веранда. Жильцы увидели языки пламени и вызвали на место происшествия специалистов МЧС. Прибыли 14 спасателей на трех единицах спецтехники. Из здания эвакуировали восемь местных жителей. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Огонь распространился на восемь квадратов.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в происшествии никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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