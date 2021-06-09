В Новочеркасске вынесли приговор водителю иномарки, насмерть сбившего женщину
Новочеркасский городской суд вынес приговор водителю иномарки, сбившему 35-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась в медучреждении от полученных травм.
Страшная трагедия случилась около 22 часов 5 августа 2020 года, сообщил DonDay Новочеркасск. Роберт М. за рулем «Ниссан Ноут» ехал по Харьковскому шоссе в сторону улицы Трамвайной. Мужчина забрал жену с работы в поселку Персиановском и направлялся домой.
В районе торгового центра «Восточный» на проезжую часть в неположенном месте выбежала женщина. На пешеходе не было никаких светоотражающих элементов, поэтому разглядеть ее издали не удалось. Когда водитель ее увидел, то ударил по тормозам. Однако было уже поздно.
От сильного удара пострадавшая получила множество переломов по всему телу, серьезные травмы мозга и внутренних органов. Женщину госпитализировали, но не смогли спасти. Она скончалась в больнице. Расходы на лечение и ее похороны оплатил Роберт.
По словам супруги подсудимого, погибшая женщина не смотрела на машину и говорила по телефону. Сторона обвинения же утверждала, что водитель сам не следил за дорогой, потому что отвлекся на беседу с женой.
В суде выяснилось, что 56-летний водитель превысил скорость до 83 километров в час. Эксперты установили, что при положенной скорости около 60 километров в час тормозной путь сократился бы в два раза. Тогда пострадавшая могла остаться жива.
Роберт принес извинения родственникам погибшей и компенсировал моральный вред в размере полмиллиона рублей. Эту сумму назвали потерпевшие.
Ввиду всех обстоятельств произошедшего, суд назначил водителю два года лишения свободы условно с испытательным сроком в еще два года. Также ему на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с вождением автомобилей.