Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Новочеркасске водитель «Тойоты» спровоцировал ДТП с пострадавшим

В Новочеркасске водитель «Тойоты» спровоцировал ДТП с пострадавшим
В Новочеркасске Ростовской области мужчина пострадал под колесами «Тойоты». Авария случилась 9 октября на улице Мацоты, 34.

Предварительно 38-летний водитель «Тойоты Матрикс» ехал со стороны Спортивной на улицу Чехова. В этот момент на дорогу вышел 60-летний пешеход. Водитель не успел нажать на тормоза и на большой скорости сбил пешехода.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.