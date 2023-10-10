В Новочеркасске водитель «Тойоты» спровоцировал ДТП с пострадавшим

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Новочеркасске Ростовской области мужчина пострадал под колесами «Тойоты». Авария случилась 9 октября на улице Мацоты, 34.Предварительно 38-летний водитель «Тойоты Матрикс» ехал со стороны Спортивной на улицу Чехова. В этот момент на дорогу вышел 60-летний пешеход. Водитель не успел нажать на тормоза и на большой скорости сбил пешехода.- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.