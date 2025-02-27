Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове при пожаре в частном доме 40-летний мужчина получил ожоги

В Ростове при пожаре в частном доме 40-летний мужчина получил ожоги
В Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме 40-летний мужчина получил ожоги. ЧП произошло 27 февраля около 22:40.

По словам очевидцев, в доме на Макарова,10 раздался взрыв. После этого постройка начала полыхать. На место сразу же вызвали спасателей. Для тушения огня задействовали 18 спасателей на пяти автоцистернах.

Открытое горение удалось ликвидировать уже спустя полчаса.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара ожоги получил 40-летний мужчина.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.