В Ростове при пожаре в частном доме 40-летний мужчина получил ожоги

Фото: DonDay.ru.

В Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме 40-летний мужчина получил ожоги. ЧП произошло 27 февраля около 22:40.По словам очевидцев, в доме на Макарова,10 раздался взрыв. После этого постройка начала полыхать. На место сразу же вызвали спасателей. Для тушения огня задействовали 18 спасателей на пяти автоцистернах.Открытое горение удалось ликвидировать уже спустя полчаса.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара ожоги получил 40-летний мужчина.