В Новочеркасске при пожаре в цехе по производству пенопласта спасли 7 человек

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Новочеркасске в цехе по производству пенопластовых изделий произошел пожар. Происшествие случилось 17 апреля на улице Трамвайной.Предварительно, пламя вспыхнуло в одном из цехов. Пламя за считанные минуты распространилось на площади 15 квадратов и угрожало складу готовой продукции. Работники заметили задымление и вызвали на место МЧС.- Специалисты вывели из задымленного помещения 7 работников цеха, их здоровью ничего не угрожает, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.