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В Новочеркасске при пожаре в цехе по производству пенопласта спасли 7 человек

В Новочеркасске при пожаре в цехе по производству пенопласта спасли 7 человек
В Новочеркасске в цехе по производству пенопластовых изделий произошел пожар. Происшествие случилось 17 апреля на улице Трамвайной.

Предварительно, пламя вспыхнуло в одном из цехов. Пламя за считанные минуты распространилось на площади 15 квадратов и угрожало складу готовой продукции. Работники заметили задымление и вызвали на место МЧС.

- Специалисты вывели из задымленного помещения 7 работников цеха, их здоровью ничего не угрожает, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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