Пять человек едва не погибли при пожаре в цехе по производству бумаги в Таганроге



Пять человек стали заложниками пожара на улице Менделеева в Таганроге. Там вечером 12 марта произошел пожар в цехе по производству бумаги.



По предварительным данным, рабочие пытались потушить огонь самостоятельно. Но когда пламя распространилось по цеху, пришлось вызвать спасателей. Пожарные зафиксировали, что цех горел на площади 50 квадратных метров.



К счастью, люди, оказавшиеся в заложниках у стихии, не пострадали. Их вывели из горящего здания и оказали помощь.



Что стало причиной пожара в цехе, предстоит выяснить специалистам.