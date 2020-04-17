В Новочеркасске возле НЭВЗа поезд насмерть сбил 20-летнюю девушку
Поезд насмерть сбил девушку в Новочеркасске. Трагедия произошла рано утром 20 апреля на остановке НЭВЗ.
По предварительным данным, на 1164 километре электровоз № 4705 сбил 20-летнюю местную жительницу. Девушка переходила железнодорожные пути прямо перед проходящим поездом. На голове у неё был надет капюшон.
- В настоящее время проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказала помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.
Проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, продолжаются.