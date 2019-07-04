В Новочеркасске парень исчез, когда не смог защитить диплом



Несколько дней в Ростовской области разыскивают парня, который исчез после неудачной защиты диплома. Студент Новочеркасского политеха Станислав Безручкин пропал 2 июля.



В тот день 23-летний студент защищался в своём вузе. Увы, парень не смог получить хорошую оценку, комиссия не приняла его выпускную работу. После провала молодой человек вернулся в свою комнату в общежитии. Как передаёт DonDay Новочеркасск, Станислав оплатил проживание и куда-то ушёл. Он не взял с собой ни вещи, ни телефон, ни документы.



Уже несколько дней он не выходит на связь с близкими. Рост студента - примерно 195 сантиметров, волосы короткие.



Безручкин был одет в синюю рубашку с короткими рукавами, джинсы и кроссовки синего цвета. Известно, что он приехал учиться в Новочеркасск из Азова.



Любую информацию о местонахождении молодого человека просят сообщить по телефонам: 8-928-9-602-602 (WhatsApp) или 102.