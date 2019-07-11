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В Новочеркасске нашли мёртвым студента, пропавшего после неудачной защиты диплома

В Новочеркасске нашли мёртвым студента, пропавшего после неудачной защиты диплома
Труп пропавшего десять дней назад студента обнаружили в Новочеркасске. В роще «Красная Весна» 12 июля нашли тело 23-летнего Станислава Безручкина. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.

Около десяти дней труп молодого человека пролежал на земле. Из-за высокой травы его удалось найти далеко не сразу. Известно, что на шее Станислава есть следы удушения.

Напомним, парень пропал в тот день, когда не смог защитить диплом. Его друзья рассказали, что он очень переживал по этому поводу. К тому же накануне он поссорился с девушкой. Получив двойку, Безручкин пришёл в общежитие, оплатил «коммуналку» и ушёл в неизвестном направлении. Больше его никто не видел до тех пор, пока в траве не обнаружили его труп.

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