В Новочеркасске неизвестный на автомобиле снес памятник продработникам в сквере имени Платова



В Новочеркасске Ростовской области неизвестный на неустановленном авто снес памятник убитым в 1921 году продработникам. Происшествие случилось, предположительно, в ночь на 20 октября.



Как сообщает Donday-novocherkassk, по предварительной версии, автомобиль на большой скорости двигался по улице Московской и на Т-образном перекрестке сперва протаранил бордюр на проспекте Платовском, от чего подлетел и буквально перепрыгнул тротуар, врезавшись в памятник. Сильный удар отнес мемориальный камень на 20-25 метров от его места. Сама машина отлетела еще дальше и разбилась практически вдребезги.



Большую часть крупных обломков авто неизвестные унесли с места аварии, видимо, чтобы труднее было установить его марку. В районе столкновения остались лишь мелкие осколки автомобильного пластика. Судя по следам масла на земле, машина получила критические повреждения. Скорее всего, с места аварии ее забрали на эвакуаторе.



Благодаря камерам видеонаблюдения на пересечении Московской и Платовского, автонарушитель вскоре будет установлен.

