Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Новочеркасске неизвестный на автомобиле снес памятник продработникам в сквере имени Платова

В Новочеркасске неизвестный на автомобиле снес памятник продработникам в сквере имени Платова
В Новочеркасске Ростовской области неизвестный на неустановленном авто снес памятник убитым в 1921 году продработникам. Происшествие случилось, предположительно, в ночь на 20 октября.

Как сообщает Donday-novocherkassk, по предварительной версии, автомобиль на большой скорости двигался по улице Московской и на Т-образном перекрестке сперва протаранил бордюр на проспекте Платовском, от чего подлетел и буквально перепрыгнул тротуар, врезавшись в памятник. Сильный удар отнес мемориальный камень на 20-25 метров от его места. Сама машина отлетела еще дальше и разбилась практически вдребезги.

Большую часть крупных обломков авто неизвестные унесли с места аварии, видимо, чтобы труднее было установить его марку. В районе столкновения остались лишь мелкие осколки автомобильного пластика. Судя по следам масла на земле, машина получила критические повреждения. Скорее всего, с места аварии ее забрали на эвакуаторе.

Благодаря камерам видеонаблюдения на пересечении Московской и Платовского, автонарушитель вскоре будет установлен.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.