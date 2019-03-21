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В Ростове ВАЗ после удара с другим авто перелетел через тротуар и врезался в стену

В Ростове ВАЗ после удара с другим авто перелетел через тротуар и врезался в стену
Вечером 22 марта на улице Малиновского произошло ДТП с участием двух автомобилей. Механические повреждения получил «ВАЗ-2112». Второй участник аварии пока не известен.

Как рассказала знакомая водителя «двенадцатой», в районе пересечения с улицей 339-й Стрелковой Дивизии в машину сзади врезался неизвестный автомобиль. От удара легковушка перескочила через тротуар и уперлась в опорную стену.
- Удар пришелся в заднюю часть, после машину увело с перекрестка, - рассказала девушка.

По словам ростовчанки, виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Сейчас пострадавшая сторона ищет очевидцев аварии, чтобы установить виновника.

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