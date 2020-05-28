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В Новочеркасске мужчина на иномарке сбил пешехода

В Новочеркасске мужчина на иномарке сбил пешехода
В Ростовской области водитель на иномарке сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 29 мая на улице Ростовский Выезд, 18.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, шофер на автомобиле «Хендай Акцент» не справился с управлением и сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Удар был таким, что без пострадавших не обошлось.

- В результате аварии пострадавший мужчина был доставлен в медицинское учреждение, - прокомментировали в ведомстве.

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