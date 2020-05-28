В Новочеркасске мужчина на иномарке сбил пешехода

В Ростовской области водитель на иномарке сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 29 мая на улице Ростовский Выезд, 18.По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, шофер на автомобиле «Хендай Акцент» не справился с управлением и сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Удар был таким, что без пострадавших не обошлось.- В результате аварии пострадавший мужчина был доставлен в медицинское учреждение, - прокомментировали в ведомстве.