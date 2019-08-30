В Ростовской области мотоциклист пострадал после столкновения с ВАЗом



В Шахтах Ростовской области произошла авария с участием ВАЗа и мотоцикла. ДТП случилось 1 сентября около 12 часов на пересечении улицы Советской и переулка Комиссаровского. Об этом сообщает портал DonDay Шахты.



Известно, что мотоциклист поехал на желтый сигнал светофора. Водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не стал пропускать его и продолжил движение. В результате мужчина за рулем легковушки сбил мотоциклиста. От удара двухколесный транспорт отбросило на встречную полосу.



В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы. Его госпитализировали прибывшие на место врачи скорой помощи.