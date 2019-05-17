Мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой в Новочеркасске



Мотоциклист пострадал в ДТП с участием иномарки в Ростове. Авария случилась 18 мая в переулке Баклановском, сообщает DonDay Новочеркасск.



По предварительной информации, водитель мотоцикла проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке, где врезался в легковой автомобиль марки «Хендай». Врезавшись в бок авто, шофер двухколесного транспорта успел среагировать и спрыгнуть.



Мотоциклист получил различные травмы, однако медицинскую помощь получил на месте. Госпитализация ему не понадобилась.