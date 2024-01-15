В Новочеркасске военнослужащего осудили на 7 лет колонии за нападение на начальника

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Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику, ранившему ножом начальника. Артем Артемьев будучи в состоянии опьянения оказал сопротивление потерпевшему и нанес ему несколько ножевых ранений.Происшествие случилось 27 августа. Боец изрядно выпил спиртного в ту ночь. Начальник увидел мужчину в состоянии алкогольного опьянения и повел к военной полиции. Военнослужащий испугался наказания и попытался убежать, но старший по званию его удержал. После чего разъяренный Артем взял нож и нанес несколько ножевых ударов сопровождающему.Медицинские работники оказали потерпевшему необходимую помощь. Раненный остался жив.В отношении Артема Артемьева возбудили уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, опасного для жизни человека, совершенный в отношении начальника в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, с применением оружия» и «За сопротивление начальнику, сопряжённое с насилием, с применением оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью, в период мобилизации».В ходе судебного заседания мужчина отказался от дачи показаний, но вину свою признал. Суд назначил наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.