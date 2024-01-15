В Новочеркасске военнослужащего осудили на 7 лет колонии за нападение на начальника
Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику, ранившему ножом начальника. Артем Артемьев будучи в состоянии опьянения оказал сопротивление потерпевшему и нанес ему несколько ножевых ранений.
Происшествие случилось 27 августа. Боец изрядно выпил спиртного в ту ночь. Начальник увидел мужчину в состоянии алкогольного опьянения и повел к военной полиции. Военнослужащий испугался наказания и попытался убежать, но старший по званию его удержал. После чего разъяренный Артем взял нож и нанес несколько ножевых ударов сопровождающему.
Медицинские работники оказали потерпевшему необходимую помощь. Раненный остался жив.
В отношении Артема Артемьева возбудили уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, опасного для жизни человека, совершенный в отношении начальника в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, с применением оружия» и «За сопротивление начальнику, сопряжённое с насилием, с применением оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью, в период мобилизации».
В ходе судебного заседания мужчина отказался от дачи показаний, но вину свою признал. Суд назначил наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.