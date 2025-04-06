БПЛА совершили атаку на энергетический объект компании «Россети» в Ростовской области

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Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, беспилотники совершили атаку на энергетический объект компании «Россети» в Ростовской области.Как выяснилось, в ночь на 6 апреля украинские дроны нанесли удар по энергетической инфраструктуре, находящейся под управлением Ростовского ПМЭС, являющегося подразделением ПАО «Россети». Вследствие этой атаки произошло автоматическое отключение высоковольтной линии электропередачи.Ранее Rostov.ru сообщал о том, что в ночь на 6 апреля дежурные силы ПВО успешно перехватили и уничтожили восемь украинских дронов над территорией региона. По словам временно исполняющего обязанности губернатора области Юрия Слюсаря, воздушная атака была успешно отражена в Ростове, а также в Аксайском, Мясниковском и Октябрьском районах.