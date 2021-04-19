В массовом ДТП в Таганроге погиб водитель иномарки

В Таганроге 42-водитель иномарки погиб в массовом ДТП. Три машины столкнулись около девяти часов утра 21 апреля на пересечении улицы Р. Люксембург и перекрёстка 2-й переулок.По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Хонда Цивик» ехал по второстепенной дороге и при повороте на главную улицу не уступил движение «Ситроену». В результате столкновения водителя, у которого было преимущество на проезжей части, отпросило на встречную полосу, где его авто протаранил 54-летний автомобилист «ГАЗ-3110».По факту аварии обстоятельства уточняются.