В Таганроге водитель иномарки погиб в ДТП



В Таганроге водитель погиб в результате ДТП. Авария случилась вечером 4 октября на улице Котлостроительной.



По предварительным данным, водитель автомобиля «Шевроле Клан» буксировал на тросе машину «Фольксваген», за рулем которой был 40-летний мужчина. В какой-то момент трос оборвался, и водитель «Фольксвагена» пошел его связать.



Пока мужчина это делал, в него на полном ходу влетела женщина на автомобиле марки «Киа», зажав водителя между машин.



- В результате аварии водитель «Фольксвагена» был доставлен в больницу, где впоследствии скончался, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – По факту ДТП проводится проверка.