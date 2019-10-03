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В Таганроге водитель иномарки погиб в ДТП

В Таганроге водитель иномарки погиб в ДТП
В Таганроге водитель погиб в результате ДТП. Авария случилась вечером 4 октября на улице Котлостроительной.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Шевроле Клан» буксировал на тросе машину «Фольксваген», за рулем которой был 40-летний мужчина. В какой-то момент трос оборвался, и водитель «Фольксвагена» пошел его связать.

Пока мужчина это делал, в него на полном ходу влетела женщина на автомобиле марки «Киа», зажав водителя между машин.

- В результате аварии водитель «Фольксвагена» был доставлен в больницу, где впоследствии скончался, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – По факту ДТП проводится проверка.

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