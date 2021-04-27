В лобовом ДТП на Западном в Ростове пострадали два человека
В результате лобового ДТП в Западном микрорайоне Ростова пострадали два человека. Авария произошла 28 апреля около девяти часов вечера.
По предварительным данным, за рулём отечественной легковушки сидел 19-летний парень без прав. Молодой человек ехал по Коммунистическому проспекту, возле дома № 37 он потерял управление автомобилем, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Короллу». От удара иномарку отбросило на попутный «ВАЗ-211340».
- В результате ДТП пострадали водитель отечественного авто и 69-летний пассажир «Тойоты», - добавили в УГИБДД по региону.
Напомним, первые сообщения о происшествии появились в социальных сетях от очевидцев. На кадрах видны три помятые машины, участники аварии и прохожие, которые пытаются оказать помощь пострадавшим. Все транспортные средства получили различные механические повреждения.