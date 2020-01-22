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При ДТП в Ростове пострадали двое: виновник скрылся с места аварии

При ДТП в Ростове пострадали двое: виновник скрылся с места аварии
Водитель иномарки спровоцировал ДТП с пострадавшими в Ростове-на-Дону. Авария произошла в районе дома № 137 по улице Белорусской утром 24 января.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Тойоты Камри» выехал на встречную полосу. Он врезался в «ВАЗ-2114», за рулём которого был 27-летний парень.

Иномарка буквально снесла переднюю часть отечественного авто. Молодой человек оказался заблокирован, и спасателям пришлось доставать его с помощью спецтехники. В результате аварии пострадали водитель и 26-летняя пассажирка ВАЗа.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, владелец «Тойоты» скрылся с места аварии. Спустя два часа его задержали на улице Сурикова. Сотрудники полиции начали проверку по факту происшествия.

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