В Ленинском районе Ростова сгорела иномарка

В Ленинском районе Ростова дотла сгорела «Дэу Нексия». Возгорание произошло на улице Курской вечером 5 августа.Примерно в 20:30 местные жители почувствовали запах гари. Как оказалось, на улице воспламенилось авто. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных.Как сообщают в ГУ МЧС по Ростовской области, в тушении принимали участие шесть человек личного состава и две единицы техники. Очаг возгорания оказался в моторном отсеке.К приезду спасателей огонь успел распространиться всего на семь квадратных метров. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. К счастью, пострадавших нет.