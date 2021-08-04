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В Ленинском районе Ростова сгорела иномарка

В Ленинском районе Ростова сгорела иномарка

В Ленинском районе Ростова дотла сгорела «Дэу Нексия». Возгорание произошло на улице Курской вечером 5 августа.

Примерно в 20:30 местные жители почувствовали запах гари. Как оказалось, на улице воспламенилось авто. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных.

Как сообщают в ГУ МЧС по Ростовской области, в тушении принимали участие шесть человек личного состава и две единицы техники. Очаг возгорания оказался в моторном отсеке.

К приезду спасателей огонь успел распространиться всего на семь квадратных метров. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. К счастью, пострадавших нет.

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