В Каменском районе произошел крупный пожар в частном доме
В Ростовской области произошел крупный пожар в частном доме. ЧП случилось в хуторе Абрамовка Каменского района 28 января.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, жилье на улице Абрикосовой, 108 загорелось около 19 часов. Хозяева дома тут же выбежали на улицу и вызвали экстренную службу. На место направили восемь спасателей на двух машинах с цистернами.
К приезду пожарных пламя уничтожило порядка 50 квадратных метров - сгорели вещи, мебель, техника. То, что уцелело, покрылось толстым слоем копоти. Полностью ликвидировать огонь удалось через час.
К счастью, во время пожара никто не пострадал. Однако владельцам дома предстоит потратить немаленькие деньги на его ремонт и восстановление.