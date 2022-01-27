В Каменском районе произошел крупный пожар в частном доме

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В Ростовской области произошел крупный пожар в частном доме. ЧП случилось в хуторе Абрамовка Каменского района 28 января.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, жилье на улице Абрикосовой, 108 загорелось около 19 часов. Хозяева дома тут же выбежали на улицу и вызвали экстренную службу. На место направили восемь спасателей на двух машинах с цистернами.К приезду пожарных пламя уничтожило порядка 50 квадратных метров - сгорели вещи, мебель, техника. То, что уцелело, покрылось толстым слоем копоти. Полностью ликвидировать огонь удалось через час.К счастью, во время пожара никто не пострадал. Однако владельцам дома предстоит потратить немаленькие деньги на его ремонт и восстановление.