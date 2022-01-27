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В Каменском районе произошел крупный пожар в частном доме

В Каменском районе произошел крупный пожар в частном доме
В Ростовской области произошел крупный пожар в частном доме. ЧП случилось в хуторе Абрамовка Каменского района 28 января.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, жилье на улице Абрикосовой, 108 загорелось около 19 часов. Хозяева дома тут же выбежали на улицу и вызвали экстренную службу. На место направили восемь спасателей на двух машинах с цистернами.

К приезду пожарных пламя уничтожило порядка 50 квадратных метров - сгорели вещи, мебель, техника. То, что уцелело, покрылось толстым слоем копоти. Полностью ликвидировать огонь удалось через час.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Однако владельцам дома предстоит потратить немаленькие деньги на его ремонт и восстановление.
Фото/видео: соцсети.
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