В Каменске водитель «Рено» сбил 55-летнюю женщину

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Каменске-Шахтинском водитель легковушки протаранил 55-летнюю женщину. Авария произошла 24 ноября около 9:40 в переулке Крупском.Предварительно, 46-летний мужчина на «Рено Сандеро» двигался в районе дома № 67. При повороте налево он выехал на зеленый свет, не успел нажать на тормоз и сбил 55-летнюю женщину.- В результате дорожно-транспортного происшествия женина-пешеход с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.