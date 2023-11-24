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В Каменске водитель «Рено» сбил 55-летнюю женщину

В Каменске водитель «Рено» сбил 55-летнюю женщину
В Каменске-Шахтинском водитель легковушки протаранил 55-летнюю женщину. Авария произошла 24 ноября около 9:40 в переулке Крупском.

Предварительно, 46-летний мужчина на «Рено Сандеро» двигался в районе дома № 67. При повороте налево он выехал на зеленый свет, не успел нажать на тормоз и сбил 55-летнюю женщину.

- В результате дорожно-транспортного происшествия женина-пешеход с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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