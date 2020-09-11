В Каменске-Шахтинском водитель снес ограждение городской больницы
В Каменске-Шахтинском автомобилист на «Ладе Гранте» снес ограждение ЦГБ. ДТП произошло на улице Щаденко, 125 в полночь 13 сентября.
В отделе пропаганды УГИБДД сообщили, что 32-летний мужчина за рулем авто предвидел столкновение, но намеренно не остановился. В результате на скорости он влетел в металлическое ограждение Центральной городской больницы.
Водитель в дорожно-транспортном происшествии не пострадал. Машина получила незначительные повреждения.