В Каменске-Шахтинском 6 сентября произошли два пожара

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В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области за сутки произошли два пожара. Об этом 6 сентября сообщил глава администрации города Александр Камоцкий.Первый пожар начался на улице Каменный Карьер. Местные жители вызвали пожарных около 13:30. На место происшествия выехали четыре огнеборца на одной пожарной машине. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.Второй пожар случился около 9:00 на территории нового кладбища. Пожарным удалось справиться с огнем менее чем за час.- В 9:37 пожар на новом кладбище локализован. Идет проливка местности, - сообщил глава администрации Александр Камоцкий.