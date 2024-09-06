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В Каменске-Шахтинском 6 сентября произошли два пожара

В Каменске-Шахтинском 6 сентября произошли два пожара
В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области за сутки произошли два пожара. Об этом 6 сентября сообщил глава администрации города Александр Камоцкий.

Первый пожар начался на улице Каменный Карьер. Местные жители вызвали пожарных около 13:30. На место происшествия выехали четыре огнеборца на одной пожарной машине. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Второй пожар случился около 9:00 на территории нового кладбища. Пожарным удалось справиться с огнем менее чем за час.

- В 9:37 пожар на новом кладбище локализован. Идет проливка местности, - сообщил глава администрации Александр Камоцкий.
Фото: соцсети
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