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В Каменске-Шахтинском назначен новый глава администрации

В Каменске-Шахтинском назначен новый глава администрации
В Каменске-Шахтинском назначен новый сити-менеджер. Александр Камоцкий назначен на двухлетний срок. О кадровых перестановках было объявлено 1 апреля.

Глава администрации родился в Праге (Чехословакия). Окончил Ростовский государственный строительный университет, в 2006 году получил второе высшее образование в Северо-Кавказской академии государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".

С сентября 2019 года назначен заместителем руководителя Ростовской области в Федеральном агентстве национальной статистики.

Кроме того, с 1 апреля Александр Ковалев назначен заместителем главы администрации города по вопросам ЖКХ, транспорта и благоустройства.

С 2021 по 2024 годы он был первым заместителем мэра Гуково.
Фото: Соцсети Александр Камоцкий
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