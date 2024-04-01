В Каменске-Шахтинском назначен новый глава администрации

Фото: Соцсети Александр Камоцкий

В Каменске-Шахтинском назначен новый сити-менеджер. Александр Камоцкий назначен на двухлетний срок. О кадровых перестановках было объявлено 1 апреля.Глава администрации родился в Праге (Чехословакия). Окончил Ростовский государственный строительный университет, в 2006 году получил второе высшее образование в Северо-Кавказской академии государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".С сентября 2019 года назначен заместителем руководителя Ростовской области в Федеральном агентстве национальной статистики.Кроме того, с 1 апреля Александр Ковалев назначен заместителем главы администрации города по вопросам ЖКХ, транспорта и благоустройства.С 2021 по 2024 годы он был первым заместителем мэра Гуково.