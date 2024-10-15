В Каменске похоронили выпускника кадетского училища, погибшего под Курском

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В Каменске-Шахтинском похоронили выпускника кадетского училища, который погиб в Курской области. Церемония прощания с 22-летним Артемом Добродумским состоялась 15 октября.Молодой человек является титулованным спортсменом. Артем с восьми лет занимался карате. На его счету – множество побед на различных соревнованиях. В возрасте 14 лет юноша поступил в Шахтинский Якова Петровича Бакланова кадетский корпус, который успешно окончил.В середине августа 2024 года молодой человек оказался в зоне боевых действий под Курском. Спортсмен получил смертельное ранение.