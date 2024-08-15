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Под Курском погиб 22-летний кадет из Ростовской области

Под Курском погиб 22-летний кадет из Ростовской области
Выпускник кадетского училища из Ростовской области получил смертельное ранение под Курском. Артем Добродумский погиб во время выполнения боевого задания в середине августа.

Молодой человек родился и вырос в Каменске-Шахтинском. В возрасте восьми лет он первый раз пришел на занятие по карате в городе Шахты. С того момента Артем полностью погрузился в боевое искусство. Молодой человек стал успешным спортсменом и добивался высоких результатов на соревнованиях, завоевывая награды. В 14 лет он поступил в Шахтинский кадетский корпус и успешно его окончил.

Когда Артему было 22 года, он попал в зону боевых действий. А 14 августа родные получили известие о том, что он погиб под Курском.

По словам тренера Артема, его подопечный был успешным спортсменом. Он выступал за сборную Ростовской области и добился множества побед на международных олимпиадах и всероссийских турнирах. Родные и близкие отзываются об Артеме как о справедливом и хорошем человеке.
Фото: соцсети
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