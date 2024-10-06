В ходе СВО погиб 29-летний боец СВО из Ростовской области

Фото: «Наша Неделя. Пролетарск»

В зоне СВО погиб 29-летний боец из Ростовской области. Жизнь Евгения Диденко оборвалась 30 сентября 2024 года.Молодой человек родом из поселка Опенки Пролетарского сельского района. Осенью 2022 года парню пришла повестка в рамках частичной мобилизации. На протяжении почти двух лет Евгений выполнял различные боевые задачи.При исполнении очередного приказа боец был смертельно ранен.По информации издания «Наша Неделя. Пролетарск», у бойца остались супруга и сын.