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В ходе СВО погиб 29-летний боец СВО из Ростовской области

В ходе СВО погиб 29-летний боец СВО из Ростовской области
В зоне СВО погиб 29-летний боец из Ростовской области. Жизнь Евгения Диденко оборвалась 30 сентября 2024 года.

Молодой человек родом из поселка Опенки Пролетарского сельского района. Осенью 2022 года парню пришла повестка в рамках частичной мобилизации. На протяжении почти двух лет Евгений выполнял различные боевые задачи.

При исполнении очередного приказа боец был смертельно ранен.

По информации издания «Наша Неделя. Пролетарск», у бойца остались супруга и сын.
Фото: «Наша Неделя. Пролетарск»
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