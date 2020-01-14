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В Гуково водитель ВАЗа сбил женщину с девочкой

В Гуково водитель ВАЗа сбил женщину с девочкой
В Ростовской области водитель «семерки» сбил девочку и женщину на «зебре». Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 16 января в Гуково на улице Мира.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 57-летняя женщина и 15-летняя школьница переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу, когда их сбил водитель «ВАЗ-2107».

В результате аварии гуковчанка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в медучреждение. Девочке оказали разовую помощь.

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