В Гуково водитель ВАЗа сбил женщину с девочкой



В Ростовской области водитель «семерки» сбил девочку и женщину на «зебре». Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 16 января в Гуково на улице Мира.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 57-летняя женщина и 15-летняя школьница переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу, когда их сбил водитель «ВАЗ-2107».



В результате аварии гуковчанка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в медучреждение. Девочке оказали разовую помощь.