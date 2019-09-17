В Шахтах водитель ВАЗа сбил женщину



Женщину-пешехода сбили на «зебре» в Шахтах. В результате пострадавшая была госпитализирована. Происшествие случилось на улице Дачной 19 сентября около 8 часов.



По «зебре» шла 30-летняя женщина. Водитель «ВАЗ-2112», двигаясь по дороге, вовремя не заметил её, и сбил пешехода. Пострадавшая получила травмы, очевидцы происшествия вызвали на место бригаду скорой помощи. Медики доставили её в больницу.



В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области отметили, что по факту ДТП проводится проверка.