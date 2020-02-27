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В Ростовской области водитель иномарки на переходе сбил пожилую женщину

В Ростовской области водитель иномарки на переходе сбил пожилую женщину
В Новочеркасске водитель иномарки сбил пенсионерку на «зебре». ДТП произошло на проспекте Баклановском вечером 28 февраля.

31-летний водитель «Хонды Цивик» сбил 70-летнюю женщину, когда она, по предварительным данным, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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