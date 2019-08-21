В горах Крыма заблудилась семейная пара из Ростова



Фото: www.kp40.ru

Туристам из Ростова понадобилась помощь спасателей в горах Крыма. Семейная пара сбилась с пути на горе Сокол.



ЧП произошло вечером 22 августа. Молодые люди во время прогулки заблудились возле скального участка «Четвёртый палец». Около 21 часа они позвонили в службу спасения и попросили о помощи.

- На помощь заблудившимся выехали девять спасателей. По прибытии специалисты установили связь с пострадавшими по мобильному телефону и определили их местонахождение, - рассказали в управлении МЧС по Республике Крым. - Спасатели обнаружили туристов на склоне ущелья Шайтан-Дере и с помощью специального снаряжения эвакуировали их с опасного участка.



Спасательная операция длилась около часа. Медицинская помощь ростовчанам не понадобилась.