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В горах Крыма заблудилась семейная пара из Ростова

В горах Крыма заблудилась семейная пара из Ростова
Фото: www.kp40.ru
Туристам из Ростова понадобилась помощь спасателей в горах Крыма. Семейная пара сбилась с пути на горе Сокол.

ЧП произошло вечером 22 августа. Молодые люди во время прогулки заблудились возле скального участка «Четвёртый палец». Около 21 часа они позвонили в службу спасения и попросили о помощи.
- На помощь заблудившимся выехали девять спасателей. По прибытии специалисты установили связь с пострадавшими по мобильному телефону и определили их местонахождение, - рассказали в управлении МЧС по Республике Крым. - Спасатели обнаружили туристов на склоне ущелья Шайтан-Дере и с помощью специального снаряжения эвакуировали их с опасного участка.

Спасательная операция длилась около часа. Медицинская помощь ростовчанам не понадобилась.

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