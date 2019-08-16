Упавшей с дивана 200-килограммовой ростовчанке понадобилась помощь спасателей





В Ростове спасатели оказали помощь тяжеловесной жительнице Пролетарского района города. Ростовчанка обратилась в спасательную службу 20 августа.



64-летняя женщина объяснила, что упала с дивана в своей квартире на проспекте 40-летия Победы. Она не может самостоятельно подняться, поэтому ей нужна помощь спасателей.



Как рассказали в Управлении ГО и ЧС Ростова, на место выехали две поисково-спасательные группы. Они помогли пенсионерке сесть и по её просьбе вызвали скорую помощь.



В этот же день помощь спасателей понадобилась ещё одной тучной жительнице Ростова. Женщина весом порядка 180 килограммов упала в ванной и не смогла подняться без посторонней помощи.



В спасательном ведомстве добавили, что с начала августа специалисты помогли тяжеловесным больным в Ростове более 15 раз.