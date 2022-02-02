Девять судов «заминировали» в Ростове 4 февраля

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В Ростове-на-Дону экстренные службы проверяют здания районных судов из-за сообщений о минировании. Работа госорганов сейчас полностью прекращена. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе объединенных судов Ростовской области.Сообщения о минировании поступили на электронную почту в Ростовский областной суд, а также в суды следующих районов: Ворошиловский, Железнодорожный, Кировский, Октябрьский, Первомайский, Пролетарский и Советский. Сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранители. Из здания эвакуированы все сотрудники и посетители, все судебные заседания прекращены.Напомним, что сообщения о минировании волной накрывают город уже второй месяц подряд. Неизвестные «минируют» школы, правительственные здания и суды. Кто-то намеренно подрывает работу госорганов. Как только полиции удастся установить личности злоумышленников, им грозит серьезное наказание.