В ДТП на трассе Ростов — Ставрополь пострадали пять человек
На трассе Ростов — Ставрополь произошла авария с несколькими пострадавшими. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Егорлыкском районе 30 июня около 15 часов.
По предварительной информации, 45-летний водитель «Хёндай Солярис» совершал разворот. В этот миг он столкнулся с микроавтобусом «Хёндай Н1» под управлением 53-летнего автомобилиста.
В результате аварии травмы получили пять человек: водитель «Соляриса», его 65-летняя пассажирка, а также 59-летний, 42-летняя, 64-летняя пассажиры «Н1».
- По данному факту проводят проверку, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.