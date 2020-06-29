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В ДТП на трассе Ростов — Ставрополь пострадали пять человек

В ДТП на трассе Ростов — Ставрополь пострадали пять человек
На трассе Ростов — Ставрополь произошла авария с несколькими пострадавшими. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Егорлыкском районе 30 июня около 15 часов.

По предварительной информации, 45-летний водитель «Хёндай Солярис» совершал разворот. В этот миг он столкнулся с микроавтобусом «Хёндай Н1» под управлением 53-летнего автомобилиста.

В результате аварии травмы получили пять человек: водитель «Соляриса», его 65-летняя пассажирка, а также 59-летний, 42-летняя, 64-летняя пассажиры «Н1».
- По данному факту проводят проверку, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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